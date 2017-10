The Amazing Spider-Man di Marc Webb

Sony, 4 Luglio 2012 – Fallito

Morso da un ragno radioattivo, il giovane Peter Parker ottiene poteri simili a quelli di un aracnide. Decide allora di sfruttarli per dare la caccia al rapinatore che ha ucciso suo zio, ma la polizia si mette sulle sue tracce. Intanto, una minaccia più grande si scatena in città…

Passa esattamente un’ora dall’inizio di The Amazing Spider-Man, prima che Peter Parker indossi il costume da Uomo Ragno, e per un’ora ci vengono raccontate le stesse cose che abbiamo già visto sul grande schermo esattamente dieci anni fa. E’ il risultato della decisione di ripartire da zero adattando la storia agli adolescenti che affollano i multiplex del 2012, ossia riportando Peter alle superiori e concentrandosi soprattutto sulle sue vicende personali piuttosto che sulle imprese eroiche dell’Uomo Ragno. Se questo fosse stato fatto degnamente non sarebbe stato un problema nonostante l’aria di déjà-vu, purtroppo però la sceneggiatura prevede uno sviluppo banale ed è piena di scene stupide, dialoghi ridicoli e personaggi ben poco interessanti.

E sì che le altre pensate dei produttori non erano così disprezzabili: limitare a uno solo il numero dei nemici di turno lascia effettivamente tutto il tempo per sviluppare i personaggi, l’ex videoclipparo Marc Webb aveva dimostrato già di saper toccare con maestria certe corde in (500) giorni insieme e la coppia Andrew Garfield-Emma Stone era simpatica e piena di talento. In più la scelta di Lizard come avversario, pur non potendo sfruttare il lavoro fatto da Raimi nei suoi tre film, creava comunque i presupposti per momenti profondi ed emozionanti. Invece, la decisione della produttrice Laura Ziskin di affidare la sceneggiatura al suo ex studente James Vanderbilt e a suo marito Alvin Sargent (prima di farla rifinire allo Steve Kloves di Harry Potter) ha ucciso ogni possibilità di eccellenza artistica.

The Amazing Spider-Man è un brutto film, senza dubbi e senza scusanti. Certo non brutto quanto Spider-Man 3, ma non c’è nulla che riesce a salvarsi, affogato come detto da uno script indegno. Regista e attori naufragano malamente, i tecnici non hanno guizzi (né si poteva pensare che ne avessero visti i nomi) e il 3D è come sempre inutile. Un’insipida baracconata da 215 milioni di dollari, che sicuramente farà sfracelli in ogni angolo del mondo ma la cui promessa di un seguito appare più come una minaccia.

Titolo: The Amazing Spider-Man (Id.)

Regia: Marc Webb

Sceneggiatura: James Vanderbilt, Alvin Sargent, Steve Kloves

Fotografia: John Schwartzman

Interpreti: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Sally Field, Irfan Khan, Campbell Scott, Martin Sheen, Embeth Davidtz, Chris Zylka, C. Thomas Howell, Kari Coleman, Leif Gantvoort, Michael Massee

Nazionalità: USA, 2012

Durata: 2h. 16′