Animali fantastici e dove trovarli di David Yates

Warner, 17 Novembre 2016 – Magico

1926. Il magizoologo Newt Scamander giunge a New York con una valigia piena di animali fantastici e per una serie di eventi la sua strada incrocia quella del No-Mag Jacob. Intanto Tina teme che la segretezza dei maghi possa essere tradita da Newt, mentre una forza oscura porta scompiglio in città…

Abbiamo da poco finito di seguire l’evoluzione dell’universo potteriano al cinema che J.K. Rowling si ripresenta, anche in veste di sceneggiatrice, con una nuova interessante saga. Il primo capitolo si annuncia con qualche elemento riconoscibile dei Potter d’annata, con le prime pagine animate dei giornali a stabilire il “chi” e il “dove” della storia. Il cattivo è nominato appena, come già lo era il temutissimo Voldemort, ma questa è un’altra storia e un altro luogo.

Ambientato nella New York degli anni Venti, Animali fantastici e dove trovarli con il maghetto Potter ha in comune solo il riferimento al libro omonimo che, scritto da Newt Scamander, negli anni a venire sarà una pietra miliare della biblioteca di Hogwarts. I protagonisti sono tutti adulti e non più immersi in un’ambientazione magica, bensì in una normalissima e New York proibizionista popolata da No-Mag (versione statunitense dei Babbani inglesi). Ancora una volta Rowling delinea delle fazioni ben precise che preparano il terreno a degli scontri che probabilmente vedremo nei prossimi capitoli: tra maghi e non maghi, o tra maghi buoni e maghi cattivi.

Parlando della regia di David Yates bisogna precisare che, sebbene il regista abbia curato gli ultimi quattro capitoli della saga di Harry Potter, in questo nuovo film sembra faticare a entrare nella nuova dimensione. L’inizio stenta a decollare a causa di ritmi molto lenti, forse dovuti alla necessità di presentare tutti i nuovi personaggi, ed è solo con l’ingresso al Magico Congresso degli Stati Uniti che il film prende ritmo. Una volta terminate le dovute presentazioni, infatti, i vari piani della storia prendono corpo e a ognuno è destinata un’ambientazione precisa, per poi esplodere nello scontro finale nei sotterranei della città, luogo del mistero per eccellenza.

Altro discorso va fatto sul piano dei personaggi. Le relazioni tra tutti restano sempre in sospeso; amore, amicizia, competizione e odio sono sentimenti dichiarati o solo accennati ma mai veramente vissuti. Complice di tutto ciò l’interpretazione ostentata e fin troppo macchiettistica di Eddie Redmayne, con le sue pose cartoonesche e l’atteggiamento scostante. Molto più credibile e simpatico Dan Fogler nei panni di Jacob Kowalski, e con lui gli animali fantastici e i loro mondi, illustrati in modo impeccabile.

Animali fantastici e dove trovarli è una storia ben scritta, dove gli elementi magici, atmosfere gotiche ben costruite e un 3D eccellente fanno sì che il senso dello stupore sia via via più intenso, accompagnando uno spettatore adulto e disilluso verso le stesse sensazioni di un bambino davanti al primo Harry Potter.

Titolo: Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Regia: David Yates

Sceneggiatura: J.K. Rowling

Fotografia: Philippe Rousselot

Interpreti: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo, Colin Farrel, Sam Redford, Scott Goldman, Tim Bentinck, Tom Clarke Hill, Tristan Tait, Matthew Sim

Nazionalità: Regno Unito – USA, 2016

Durata: 2h. 03′