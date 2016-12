"Fantastic 4" di Josh Trank

20th Century Fox, 10 Settembre 2015 – Pessimo

Volendo creare un teletrasporto, il liceale Reed Richards – con l’aiuto dell’amico Ben Grimm – finisce per costruire un portale verso un’altra dimensione. La Baxter Foundation gli offre allora una borsa di studio, grazie alla quale potrà sviluppare il progetto insieme a Sue e Johnny Storm, e a Victor Von Doom…

Capita, alle volte, che un film (ma anche un romanzo, o una serie Tv) prepari bene il discorso che vuole fare ma perda di incisività proprio quando prova ad arrivare al punto. Del nuovo Fantastic 4 si potrebbe dire proprio questo, se non ci fossero altre mille brutture che ne minano ogni momento compreso tra i titoli di testa a quelli di coda. Messo in piedi relativamente in fretta a causa delle scadenze previste dai contratti per lo sfruttamento del fumetto e minato da una realizzazione turbolenta a causa dell’inadeguatezza di Josh Trank (Chronicle) nel ciclo produttivo degli Studios hollywoodiani, Fantastic 4 rischia di essere la pietra tombale dei cinefumetti Marvel realizzati senza la collaborazione fattiva della Marvel (X-Men a parte).

Come accennato, la prima parte del film è più riuscita della seconda, ma soffre comunque dell’indecisione di autori e produttori sul tono generale da dare alla pellicola. La caratterizzazione giovanile dei personaggi è praticamente inesistente, le scelte più controverse sono sprecate (Sue profuga del Kosovo adottata da una famiglia di colore) e le battute di spirito sembrano buttate lì senza convinzione, per fare il verso alla Marvel “vera”. Soprattutto, però, non c’è un singolo elemento che possa dirsi davvero interessante. Quando poi gli umani lasciano il posto ai supereroi, allora il film si fa ancora più vuoto: nessun approfondimento psicologico né sviluppo cronologico sensato, nessun momento esaltante né dimostrazione di maestria con gli effetti speciali, nessuna sequenza o idea minimamente degna di nota.

Probabilmente Fantastic 4 non è il peggior film hollywoodiano del 2015 (con titoli come Ti rovino le vacanze, Jupiter e Mortdecai è in buona compagnia), ma di certo è una delle pellicole supereroiche più blande e mal concepite che sono mai arrivate nelle nostre sale. Difficile pensare che la carriera di Josh Trank possa ancora andare da qualche parte, e difficile pensare che i quattro giovani protagonisti si avvicineranno ancora a questo tipo di prodotti. Ma in ogni caso non è un film che merita l’astio dei fan: merita solo ed esclusivamente indifferenza.

Titolo: Fantastic 4 – I fantastici quattro (Fantastic 4)

Regia: Josh Trank

Sceneggiatura: Jeremy Slater, Simon Kinberg, Josh Trank

Fotografia: Matthew Jensen

Interpreti: Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell, Toby Kebbell, Reg E. Cathey, Tim Blake Nelson, Dan Castellaneta, Owen Judge, Evan Hannemann, Chet Hanks, Mary-Pat Green, Tim Heidecker

Nazionalità: USA – Regno Unito, 2015

Durata: 1h. 40′