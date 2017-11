"Le iene" di Quentin Tarantino

Penta Distribuzione, 9 Ottobre 1992 – Fulminante

Sei criminali, che non si sono mai incontrati prima, organizzano una rapina a una gioielleria di Los Angeles, ma il colpo fallisce e due di loro rimangono uccisi. I quattro superstiti si ritrovano in un deposito fuori città e iniziano a litigare: uno è una spia, ma come si può capire chi ha tradito?

L’esordio registico dell’ex videotecaro Quentin Tarantino è un film costruito benissimo nonostante le numerose fonti di ispirazione, un film che fa dell’eccesso (di violenza, di ironia, di parole…) il suo cavallo vincente. Ha invece nella credibilità dell’intreccio il suo punto debole, ma la forza della narrazione convince comunque a stare al gioco.

Raccontato attraverso continui flashback, giustificati dalla necessità di non svelare chi sia il traditore, il film appassiona e diverte per tutta la sua durata. Sembra spesso un semplice esercizio di stile, ma non si può non notare la capacità del regista di muovere la macchina da presa e di giocare con la linea temporale della storia secondo le necessità. Per non parlare di scelta e utilizzo delle musiche di repertorio.

L’ensemble d’attori offre una prova memorabile, ma se ce lo si poteva aspettare dall’anziano Lawrence Tierney e dai sempre bravi Harvey Keitel, Steve Buscemi e Tim Roth, è una sorpresa veder recitare (una tantum) Michael Madsen e Chris Penn.

A tutt’oggi il miglior film – l’unico pienamente riuscito – di Quentin Tarantino, regista ipertrofico che con sua somma gioia è stato capace di influenzare il cinema dei successivi diec’anni.

Titolo: Le iene – Cani da rapina (Reservoir Dogs)

Regia: Quentin Tarantino

Sceneggiatura: Quentin Tarantino, Roger Avary

Fotografia: Andrzej Sekula

Interpreti: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Randy Brooks, Kirk Baltz, Edward Bunker, Quentin Tarantino, Michael Sottile, Robert Ruth, Lawrence Bender, Linda Kaye, Suzanne Celeste

Nazionalità: USA, 1992

Durata: 1h. 39′