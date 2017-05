"The Hateful Eight" di Quentin Tarantino

01 Distribution, 4 Febbraio 2016 – Paranoico

Una diligenza attraversa l’innevato altopiano del Wyoming. Un cacciatore di taglie sta portando una prigioniera in città per riscuotere la taglia, ma la bufera che si avvicina lo porta a raccogliere per strada due uomini che vanno nella stessa direzione. Finché il gruppo non è costretto a fermarsi nell’unico luogo in cui trovare rifugio dalla tormenta…

Ottavo film di Quentin Tarantino, come il regista californiano ci tiene poco sobriamente a sottolineare sin dal titolo nonostante i protagonisti siano in realtà 9, The Hateful Eight è un giallo da camera in cui personaggi e spettatori non possono fidarsi di niente e nessuno, ambientato negli anni immediatamente seguenti la Guerra di Secessione. Realizzato con un gusto per il cinema classico che va ben oltre il “semplice” utilizzo della pellicola 70mm, il film investe il pubblico con un oceano di parole lungo un’ora e mezza che ha come unico scopo quello di presentare i personaggi in modo che il cambio di ritmo del secondo tempo appaia sensato e l’esplosione di violenza colpisca con ancor più forza. Una scelta estremamente tarantiniana, ma che può portare all’esasperazione gli spettatori non disposti per il meglio.

A sorreggere questo estenuante primo tempo c’è comunque l’enorme talento di Tarantino per la composizione filmica, che nemmeno i suoi detrattori più accesi avrebbero mai il coraggio di sminuire e che non vacilla nemmeno costretto da quattro mura e unità di tempo, e l’ossessiva colonna sonora di Ennio Morricone. La recitazione estremamente sopra le righe di tutto il cast, invece, mal si adatta alla serietà della storia e in più di un momento dà quasi l’impressione di voler far scivolare la pellicola verso la farsa.

Tutto cambia, come detto, quando dopo l’intervallo cala la notte e arriva il momento di regolare i conti. E come in tutti i western che si rispettino, anche in The Hateful Eight i conti si regolano estraendo le pistole… Pistole i cui colpi esplodono con la forza e con gli effetti delle cannonate, che fanno deflagrare fiumi di sangue e portano i feriti a gemere e contorcersi dal dolore per lunghi minuti. Lo spettacolo si fa allora volutamente spiacevole, fastidioso, impressionante. Ma anche qui si ha l’impressione che l’eccesso vada oltre il necessario, che Tarantino – com’è sempre capitato in tutta la sua carriera – alcune cose le faccia per suo piacere invece che per reale necessità cinematografica Ma questa è proprio una delle cose che i suoi fan apprezzano di più, e una delle cose che i detrattori odiano maggiormente. Nel bene e nel male, The Hateful Eight non fa eccezione.

Titolo: The Hateful Eight (Id.)

Regia: Quentin Tarantino

Sceneggiatura: Quentin Tarantino

Fotografia: Robert Richardson

Interpreti: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, James Parks, Channing Tatum, Dana Gourrier, Zoë Bell, Gene Jones, Lee Horsley, Keith Jefferson, Craig Stark, Belinda Owino

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 2h. 47′