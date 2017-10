"Il ritorno dello Jedi" di Richard Marquand

20th Century Fox, 21 Ottobre 1983 – Debitore

Ian Solo è ancora prigioniero del malvagio mercante Jabba the Hutt, ma i suoi amici e membri della resistenza arrivano a liberarlo. Di nuovo riuniti, gli eroi dell’Alleanza si preparano alla resa dei conti con l’Impero, ma per Luke Skywalker non si tratta solo di questo…

Ultimo tassello della celebrata trilogia originale, Il ritorno dello Jedi è probabilmente il capitolo più controverso dell’intera serie, tanto corretto come conclusione quanto poco sorprendente, tanto spettacolare negli effetti speciali quanto povero di idee davvero entusiasmanti. Il padre della saga George Lucas ha ora alle spalle la sicurezza derivante dal successo già ottenuto e la disponibilità di un budget decisamente maggiore, ma a vedere il film sembra che l’unica cosa importante sia quella di chiudere la serie nel modo più lineare possibile e senza alcun rischio.

Nella prima parte della pellicola, quella ambientata nella fortezza di Jabba the Hutt, pare che nessuno dei personaggi debba più essere preso sul serio, complice un farsesco gioco di travestimenti multipli e il ricorso continuo all’ironia, anche citazionista. Quest’atmosfera quasi da parodia si trascina però troppo a lungo, così che quando l’azione si trasferisce tra i boschi abitati dagli Ewoks e l’azione dovrebbe prendere il sopravvento, il coinvolgimento del pubblico più adulto viene a mancare e anche il buon ritmo generale sembra calare drasticamente.

Solo quando la storia si decide finalmente a tirare le somme ed entrare nel suo terzo atto, allora la sceneggiatura riesce a sfruttare quelli che erano i punti di forza dei primi due film e portarli all’ennesima potenza. Se da una parte infuria un’appassionante battaglia stellare dall’esito sempre sul filo del rasoio, in una sola stanza si consuma la risoluzione del conflitto tra lo Jedi Luke Skywalker e il Signore dei Sith Darth Sidious, con Darth Vader a fare da ago della bilancia tra i due. Questo scontro fisico e mentale, grazie anche a dialoghi dal respiro degno della situazione, riesce a portare la tensione a un ottimo livello, bilanciando la frenesia della battaglia portata avanti nello spazio.

Alla fine di Il ritorno dello Jedi ci si arriva quindi con tutto quello che si aspettava, ma senza quasi sorprese, con uno spettacolo sì fragoroso ma più fiabesco e meno maturo di quanto sarebbe stato lecito sperare. A distanza di anni si può concludere che, sebbene partisse da antefatti più scadenti, un film pur problematico come La vendetta dei Sith sia stato un capitolo finale meglio sviluppato e più avvincente di questo. Il fascino della tragedia, e del Lato Oscuro.

Titolo: Guerre Stellari – Il ritorno dello Jedi (Star Wars: Return of the Jedi)

Regia: Richard Marquand

Sceneggiatura: Lawrence Kasdan, George Lucas

Fotografia: Alan Hume

Interpreti: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Sebastian Shaw, Ian McDiarmid, David Prowse, Alec Guinness, Kenny Baker, Michael Pennington, Kenneth Colley

Nazionalità: USA, 2983

Durata: 2h. 11′