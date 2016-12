Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards

Walt Disney, 15 Dicembre 2016 – Secondario

Figlia del principale progettista della Morte Nera, Jyn Erso si unisce controvoglia a un’alleanza ribelle che vuole usarla unicamente per rintracciare suo padre. Il suo viaggio la porterà a formare una squadra speciale per una missione potenzialmente suicida: il recupero dei piani della tremenda stazione spaziale…

Primo progetto del filone antologico voluto dalla Disney, questo Rogue One trae più benefici che problemi dalla sua natura autoconclusiva, e ha il grande merito della misura, cosa che invece era mancata un anno fa in occasione de Il risveglio della Forza. Misura innanzitutto nel limitato numero delle citazioni e in una maggiore ricerca di un’identità all’interno di una delle più celebri serie cinematografiche di sempre. Un’identità che prende le fattezze di un vero e proprio film di guerra più che d’avventura, dove chiunque è una pedina sacrificabile e l’azione spesso brutale si alterna di continuo alla retorica. Questo taglio, per quanto abbastanza sgraziato nello svolgimento è uno dei principali meriti del film, dietro però all’abilità tecnica del suo regista, capace di piazzare la macchina da presa dove serve e sfruttare campo e fuoricampo in maniera eccellente.

Soggetto e sceneggiatura non tengono però sempre il passo, e in particolare faticano a conciliare il tono generale con la battuta smorza tensione, o a rendere davvero memorabili i personaggi, cosa che invece è sempre accaduta nel passato della serie, anche nel film di Abrams. Il peccato principale di Rogue One – a parte aver resuscitato digitalmente Peter Cushing in un modo che fa ribrezzo – è proprio quello di risultare accessorio e dimenticabile, incapace di aggiungere qualcosa di davvero necessario nonostante tutto l’impegno profuso. Per una Felicity Jones monoespressiva e francamente inadatta al ruolo, c’è tutto un cast pieno di nomi validi che si prestano a ruoli da caratteristi in modo impeccabile, a mostrare quanto si credesse nella riuscita artistica dell’impresa. Nota di merito in particolare per il villain di Ben Mendelsohn.

Per fortuna, lo svolgimento del film riesce a essere in crescendo, così che si esce dalla sala decisamente più soddisfatti dell’avventura rispetto a quanto il primo atto lasciasse presagire. Rogue One rimane uno spettacolo professionale, concitato e perfetto tecnicamente ma povero di spunti, e il dubbio se lo stesso lavoro avrebbe meritato uguale rilievo se estrapolato dal contesto della saga stellare. O sarebbe invece stato equiparato a un Suicide Squad qualsiasi. Per oggi è una sufficienza strappata con i denti, per il futuro un probabile oblio.

Titolo: Rogue One: A Star Wars Story (Id.)

Regia: Gareth Edwards

Sceneggiatura: Chris Weitz, Tony Gilroy

Fotografia: Greig Fraser

Interpreti: Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk, Donnie Yen, Wen Jiang, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Riz Ahmed, Mads Mikkelsen, Jimmy Smits, Alistair Petrie, Genevieve O’Reilly, Ben Daniels, Paul Kasey, Ian McElhinney, Fares Fares, Jonathan Aris, Valene Kane

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 2h. 03′