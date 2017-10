"L'Impero colpisce ancora" di Irvin Kershner

20th Century Fox, 12 Settembre 1980 – Maturato

La lotta tra l’Impero e i ribelli continua senza pause con un massiccio attacco alla base dell’Alleanza sul pianeta Hoth. Salvi per miracolo, Leila e Ian Solo devono darsi alla fuga mentre Luke sceglie di allontanarsi per cercare un anziano maestro che lo possa istruire nei misteri della Forza…

Il successo del primo Guerre Stellari permette a George Lucas di abbandonare una cabina di regia che all’epoca gli stava scomoda e prendersi una posizione di produttore da cui si avvale tanto della regia di Irvin Kershner quanto delle idee di Leigh Brackett prima e Lawrence Kasdan poi. Sono proprio queste collaborazioni che permettono a L’Impero colpisce ancora di fare quel necessario passo in avanti rispetto al suo predecessore nella migliore direzione possibile.

L’Impero colpisce ancora abbandona almeno in parte la divertente miscela di generi cinematografici che era punto di forza del capostipite per una storia più omogenea e adulta, sufficiente a far maturare in modo credibile quei personaggi che alla loro comparsa sul grande schermo erano stati appena sbozzati. Ecco quindi la possibilità di osservare più da vicino i reali sentimenti di Ian e Leila, scoprire la paura e la rabbia di Luke e nuovi lati della malvagità Darth Vader. I dialoghi in particolare migliorano decisamente, così che proprio in queste due ore trovano posto diverse battute memorabili, le migliori della serie.

Ma il film non vive di sola rendita, godendo dell’introduzione di nuovi personaggi altrettanto brillanti, su tutti il maestro Yoda, allora marionetta animata e in futuro creatura digitale. Il livello complessivo dello spettacolo è se possibile ancora più alto del predecessore, grazie alla grandiosità della battaglia di Hoth e un secondo confronto di spade laser che condurrà a uno dei colpi di scena più famosi della storia del cinema. Il tutto grazie a un ritmo coraggiosamente meno frenetico e un’atmosfera più sinistra, che negli anni faranno di questo primo seguito il capitolo generalmente più amato dalla critica tra tutti quelli della saga. Capitolo abbastanza sottovaluto al momento dell’uscita in sala, quando molti critici si lamentarono della differenza di tono con il film di tre anni prima, senza immaginare con cosa avrebbero avuto a che fare in seguito.

Titolo: Guerre Stellari – L’Impero colpisce ancora (Star Wars: The Empire Strikes Back)

Regia: Irvin Kershner

Sceneggiatura: Leigh Brackett, Lawrence Kasdan

Fotografia: Peter Suschitzky

Interpreti: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse, Peter Mayhew, Kenny Baker, Alec Guinness, Jeremy Bulloch, John Hollis, Jack Purvis, Des Webb, Kenneth Colley

Nazionalità: USA, 1980

Durata: 2h. 04′