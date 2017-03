"Spectre" di Sam Mendes

Warner, 5 Novembre 2015 – Rumoroso

Mentre i servizi segreti britannici sembrano essere a un passo dal cancellare l’ormai obsoleto programma Doppio Zero in favore di una nuova rete globale di intelligence informatica, James Bond scopre l’esistenza di un’organizzazione criminale con ramificazioni ad ogni livello e in ogni parte del mondo…

Prosegue senza incertezze l’opera di aggiornamento e ridefinizione del personaggio di James Bond messa in atto ormai dieci anni fa dagli eredi del produttore Albert Broccoli. Se però le incertezze non ci sono nella gestione del protagonista e degli altri personaggi che gli gravitano attorno, stavolta ci sono – e numerose – per quanto riguarda intreccio e realizzazione. Se è facile dire che Skyfall e Casinò Royale sono i migliori 007 di questo nuovo corso, è altrettanto facile dire che questo Spectre è ben peggio anche del già medio Quantum of Solace.

La sceneggiatura di John Logan, riscritta dalla consueta coppia Purvis & Wade e poi ancora da Jez Butterworth, alterna come sempre scene d’azione a dialoghi leggeri, ma stavolta esagera nella fragorosità dell’azione e spesso le battute divertenti non vanno neanche vicine a suscitare un sorriso. Il risultato è che le due ore e mezza di durata si sentono tutte e che la perizia tecnica messa in mostra da Sam Mendes e compagnia non riesce a nascondere la pochezza della trama, che pure si trova ad avere a che fare con la vera nemesi dell’agente segreto più famoso del mondo del cinema.

Quello in cui davvero Spectre eccelle, più ancora che nel modo in cui porta avanti la costruzione del protagonista, è soprattutto il modo in cui vengono gestiti i personaggi secondari. Rispetto alle pellicole del vecchio ciclo, in queste ultime è chiara la volontà di renderli qualcosa di più che vuote sagome da lasciare sullo sfondo. Ma gli sceneggiatori sono bravi a usarli senza strafare, evitando di creare un vero e proprio team alla Mission: Impossible in modo che l’attenzione rimanga ben fissa sull’agente 007. E non si può dire che per lui questo non sia un film fondamentale. Per il cinema, invece, proprio no.

Titolo: Spectre (Id.)

Regia: Sam Mendes

Sceneggiatura: John Logan, Neal Purvis, Robert Wade, Jez Butterworth

Fotografia: Hoyte Van Hoytema

Interpreti: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seidoux, Raph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Dave Bautista, Monica Bellucci, Andrew Scott, Rory Kinnear, Jesper Christensen, Stephanie Sigman

Nazionalità: Regno Unito – USA, 2015

Durata: 2h. 28′