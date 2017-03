Logan - The Wolverine di James Mangold

20th Century Fox, 1 Marzo 2017 – Sanguinoso

L’ormai novantenne professor Xavier si nasconde vicino al confine con il Messico, sotto le cure di Calibano e di uno stanco e malato Wolverine. Un giorno una donna approccia Logan pagandolo per portare una bambina fino in Canada, senza però dirgli che si tratta di una mutante inseguita da qualcuno di molto pericoloso…

Al terzo tentativo – nono, se consideriamo l’intera saga mutante – finalmente arriva sul grande schermo un Wolverine davvero emozionante. Anzi, arriva quello che è forse il miglior cinefumetto di sempre insieme con Spider-Man 2. In realtà, però, Logan non è un vero e proprio film di supereroi. La storia non gira infatti intorno ai superpoteri – che giocano un ruolo solamente nella scene di lotta – mentre i temi che la sceneggiatura affronta, e il modo in cui li tratta, non hanno niente da invidiare a film che nell’immaginario comune sono decisamente più seri e impegnati di questo.

Ambientato in un futuro prossimo che consente agli sceneggiatori la massima libertà di azione, e a quanto pare ispirato agli Spietati di Clint Eastwood, Logan è un film estremamente duro e violento, ma anche dotato di una certa profondità e persino originalità. Non solo per il panorama cinefumettistico. I dialoghi sanno toccare le corde giuste disegnando personaggi ben riusciti, mentre la sceneggiatura anticipa in modo assolutamente casuale scenari che durante la lavorazione del film sono improvvisamente diventati di attualità. La regia ci aiuta poi a focalizzare l’attenzione sui giusti personaggi, ed è anche grazie alle scelte visive di Mangold se gli eventi ci colpiscono con la giusta potenza.

Logan sarà molto probabilmente l’ultima prova di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Certo è che l’attore australiano è ormai diventato l’unica incarnazione cinematografica possibile del piccolo mutante canadese creato nel 1974 in casa Marvel. Ma proprio con questo film la Fox getta le basi per un nuovo corso, con l’introduzione del personaggio di X-23. Speriamo che i prossimi seguano la strada segnata da Logan, non quella indicata degli altri film della serie.

Titolo: Logan – The Wolverine (Logan)

Regia: James Mangold

Sceneggiatura: Scott Frank, Michael Green, James Mangold

Fotografia: John Mathieson

Interpreti: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Elizabeth Rodriguez, Richard E. Grant, Eriq La Salle, Elise Neal, Quincy Fouse, Al Coronel, Frank Gallegos, Anthony Escobar, Reynaldo Gallegos, Krzysztof Soszynski

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 2h. 15′