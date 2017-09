"X-Men: Apocalisse" di Bryan Singer

20th Century Fox, 18 Maggio 2016 – Sconfortante

Dieci anni dopo il loro ultimo incontro, le strade di Charles ed Erik tornano a incrociarsi a causa della resurrezione di En Sabaht Nur, il mutante più antico e potente della storia. Ancora una volta i due amici e rivali si troveranno da parti opposte della barricata, con in palio il destino del mondo…

Per chi apprezza il filone, questa prima metà del 2016 sarà ricordata per l’uscita a distanza ravvicinata di tre cinefumetti di grande successo commerciale ma di qualità nel complesso scarsa. Dopo l’orrendo incontro di Batman e Superman e la noia della guerra civile di casa Marvel, ecco arrivare quello che è forse il fiasco più amaro: quello dei mutanti targati Fox. Dopo due episodi che erano riusciti a unire quasi alla perfezione azione spettacolare, trame avvincenti e ottimi dialoghi, in Apocalisse sembra che la strada giusta sia stata abbandonata per rincorrere il modello anche un po’ idiota del film Marvel. E nello scambio si è perso quasi tutto.

Sulla scia del cattivo esempio dei parenti prossimi, infatti, Bryan Singer e lo sceneggiatore Simon Kinberg si limitano a mettere in scena un antagonista in realtà privo di carisma, per poi utilizzare a piacere protagonisti nuovi e già noti come pedine dello scontro, senza più quella stessa cura nella costruzione psicologica dei personaggi avuta in passato. La trama si sfilaccia tra i troppi personaggi coinvolti, e soprattutto nella parte iniziale si salta da una scena all’altra senza che niente desti davvero l’attenzione. L’impressione è quella di potersela prendere comoda in attesa del confronto finale, ma quando quel momento arriva, è tutto un tripudio di effetti speciali che si scioglie nell’indifferenza generale.

Se la scrittura è carente, la messa in scena non fa molto meglio: nonostante un budget stratosferico, la qualità della computer graphic è insoddisfacente per un film attuale, e l’abuso degli scenari ricostruiti in digitale contribuisce a rendere tutto piuttosto finto e poco appetibile. Gli attori fanno quel che possono, ma molti di loro sembrano opachi o distratti, così che l’unico a farsi ricordare è il Quicksilver di Evan Peters, in una scena costruita apposta per lui. Apocalisse poteva essere il suggello perfetto della serie ricominciata cinque anni fa, ma si rivela invece un passo falso imbarazzante, sprecando le buone premesse poste in precedenza. Da dimenticare il più in fretta possibile.

Titolo: X-Men: Apocalisse (X-Men: Apocalypse)

Regia: Bryan Singer

Sceneggiatura: Simon Kinberg

Fotografia: Newton Thomas Sigel

Interpreti: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac, Rose Byrne, Evan Peters, Josh Helman, Sophie Turner. Tye Sheridan, Lucas Till, Kodi Smit-McPhee, Ben Hardy, Alexandra Shipp, Lana Condor, Olivia Munn

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 2h. 14′