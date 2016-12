I 10 film del 2016

Anche quest’anno, quando mancano pochi giorni al nuovo calendario, noi della redazione di CineFile abbiamo deciso di segnalarvi i film più meritevoli tra quelli usciti in Italia nel corso degli ultimi dodici mesi o presentati al Festival di Venezia. Stavolta, però, ne abbiamo selezionati dieci: cinque che rappresentano il meglio visto durante l’anno, e cinque che invece rappresentano il peggio. A voi decidere se questi dieci titoli si trovano nella categoria giusta…

I 5 MIGLIORI FILM DEL 2016

Animali notturni di Tom Ford



Susan è una donna affermata ma insoddisfatta della sua vita. Un giorno riceve dall’ex-marito Edward, con cui non è più in contatto da tempo, il manoscritto di un romanzo. La lettura di quella storia inquietante e violenta la turba profondamente e la spinge a ripensare al suo rapporto con Edward e alle scelte di vita fatte… La recensione di Antonella Salvia

Il cittadino illustre di Gastón Duprat & Mariano Cohn



Da ormai più di trent’anni il Premio Nobel per la Letteratura Daniel Mantovani non fa ritorno a Salas, il piccolo paese nella provincia di Buenos Aires in cui nacque. L’invito a ricevere la medaglia di Cittadino Onorario sarà un’occasione per riportare alla luce il passato da cui ha voluto a tutti i costi fuggire…… La recensione di Leonardo Goi

Frantz di François Ozon



In un mondo sopravvissuto a stento a un’apocalisse, lo spietato Immortan Joe soggioga gli inermi grazie alla sua banda di folli Figli della Guerra. L’Imperatrice Furiosa, parte della sua corte, architetta un disperato piano di fuga per ribellarsi. A fare la differenza nello scontro tra i due, sarà però il misterioso e instabile Max… La recensione di Antonella Salvia

Io, Daniel Blake di Ken Loach



Daniel Blake si sta riprendendo da un infarto, ma mentre il medico gli impedisce di tornare a lavorare, il sistema di assistenza sociale di Newcastle lo dichiara idoneo. Dan si trova così senza lavoro e senza assegno di disoccupazione. La sua strada si incrocia con quella di Katie, madre single appena trasferitasi da Londra… La recensione di Alberto Cassani

Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti



Andrew Neiman ha 19 anni, è al primo anno di conservatorio e sogna di diventare un grande batterista. Terrence Fletcher, il direttore dell’orchestra della scuola, lo sceglie come batterista di riserva nonostante sia appena agli inizi, ma quello che a Andrew sembra un sogno si tramuta molto presto in un vero e proprio incubo… La recensione di Teresa Peccerillo

I 5 PEGGIORI FILM DEL 2016

Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder



Per molti Superman è un Dio, per altri una minaccia, tanto che il Senato – spalleggiato dal ricco Lex Luthor – si interroga sulla sua pericolosità. Intanto a Gotham City Bruce Wayne cerca un modo per arginare l’eventuale pericolo kriptoniano, ma un’affascinante e misteriosa donna sembra essere sempre un passo avanti a lui… La recensione di Alberto Cassani

The Danish Girl di Tom Hooper



Lui e lei: giovani, belli, innamorati, felicemente sposati, pittori a Copenhagen negli anni 30. Sembrerebbe tutto perfetto se non fosse che, proprio in questo momento della sua vita, lui prende finalmente coscienza di ciò che ha sempre saputo: dentro di sé si sente assolutamente donna… La recensione di Paola Cavallini

Independence Day: Rigenerazione di Roland Emmerich



Vent’anni dopo il primo tentativo di invasione, la minaccia aliena torna a incombere sulla Terra. Nonostante ora il genere umano sia convinto di essere pronto a fronteggiarli, gli extraterrestri dimostrano di essere tutto fuorché propensi a una seconda debacle per mano dei terrestri… La recensione di Fabrizio Degni

La luce sugli oceani di Derek Cianfrance



Terminata la Prima Guerra Mondiale, Tom Sherbourne accetta un incarico come guardiano di un faro sulle selvagge coste australiane. Scopre di amare quella vita e anche la figlia di uno degli abitanti del paesino con cui è in contatto. Dopo il matrimonio, l’inusuale arrivo di una figlia farà precipitare la situazione… La recensione di Paola Cavallini

X-Men: Apocalisse di Bryan Singer



Dieci anni dopo il loro ultimo incontro, le strade di Charles ed Erik tornano a incrociarsi a causa della resurrezione di En Sabaht Nur, il mutante più antico e potente della storia. Ancora una volta i due amici e rivali si troveranno da parti opposte della barricata, con in palio il destino del mondo… La recensione di Enrico Sacchi