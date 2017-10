"Van Helsing" di Stephen Sommers

Uip, 7 Maggio 2004 – Ridicolo

Gabriel Van Helsing è un cacciatore di mostri. Ma per la gente è difficile distinguere il cadavere di un mostro da quello di un essere umano, così Van Helsing è braccato dalle autorità di tutta Europa, anche quando si reca in Romania per fronteggiare la più grande minaccia che il genere umano abbia mai visto: Dracula!

Dracula, il mostro di Frankenstein e l’uomo lupo sono tre dei più noti personaggi dell’orrore letterario. Tutti e tre hanno avuto svariate versioni cinematografiche, spesso di successo. In più di un’occasione si erano anche ritrovati nello stesso film (come nei due Dracula contro Frankenstein di Al Adamson e Jesus Franco, o nella House of Frankenstein del ’44). Questa volta occupano tutti e tre lo stesso schermo, grazie ad uno Stephen Sommers che pare voler continuare a tutti i costi l’opera di “rifondazione” degli archetipi del nostro immaginario collettivo dopo il successo (non certo di critica) ottenuto dalla saga della Mummia, e prima ancora dalle sue rivisitazioni del mondo di Tom Sawyer e del Libro della Giugla. Evidentemente, il suo eccesso di presunzione è pari solo alla sua mancanza di capacità registiche.

Dopo un prologo in bianco e nero che vorrebbe ricordare il Frankenstein di Whale ma sembra quasi una copia del Frankenstein Junior di Mel Brooks, ci gettiamo a testa bassa nel mondo della computer graphic e dell’irrealtà fisica. E non ci sarebbe niente di male, se gli straripanti effetti speciali fossero ben fatti e la grandezza dei personaggi giustificasse le loro azioni superumane. Invece la brutta sceneggiatura ci impedisce di curarci di ciò che avviene sullo schermo e la confezione tecnica sembra realizzata da uno staff alle prime armi. E per quanto il ritmo dell’azione sia a tratti fin troppo frenetico, gli unici momenti di divertimento arrivano grazie alle terrificanti musiche composte dal figlio più piccolo di Alan Silvestri mentre papà gioca alla Playstation.

Hugh Jackman porta all’estremo il look rude di Wolverine, ma non sembra l’attore giusto per interpretare un personaggio come Van Helsing (non questo Van Helsing). Al suo fianco, Kate Beckinsale pare ormai aver barattato le dolci ereditiere di inizio carriera per make-up pesante e abitini con accenni sadomaso. Certo è che – tra mostri di Frankenstein con giunture che sbuffano vapore, neonati vampiri che esplodono in aria come piattelli al tirassegno e licantropi che perdono il pelo alla prima luna – non è che il nome degli interpreti abbia poi molta importanza. D’altra parte, quando al quindicesimo del primo tempo un mr. Hyde più finto dei pettorali di Pamela Anderson si libera in dribbling sul tetto di Notre Dame e ci mostra il sedere, è chiaro che questo film non lo si può prendere sul serio.

Titolo: Van Helsing (Id.)

Regia: Stephen Sommers

Sceneggiatura: Stephen Sommers

Fotografia: Allen Daviali

Interpreti: Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Shuler Hensley, Elena Anaya, Will Kemp, Kevin J. O’Connor, Alun Armstrong, Silvia Colloca, Josie Maran, Tom Fisher, Samuel West, Robbie Coltrane, Stephen Fisher

Nazionalità: USA, 2004

Durata: 2h. 13′