Creed - Nato per combattere di Ryan Coogler

Warner, 14 Gennaio 2016 – Coinvolgente

Figlio illegittimo di Apollo Creed, Donnie Johnson passa l’infanzia dentro e fuori il riformatorio, fino a che la vedova di Apollo non lo prende con sé, dandogli così un’educazione. Ma il lavoro d’ufficio non fa per lui, così Donnie lascia L.A. per Philadelphia per fare il pugile professionista, allenato da Rocky Balboa…

Quanto di più prevedibile si possa pensare come sviluppo della trama, Creed si dimostra invece un film sorprendente per riuscita emotiva e capacità di coinvolgere. Un film ben più profondo delle apparenze e a tratti esaltante, certamente più riuscito dell’ultimo Rocky Balboa che pure fu esaltato da molti.

La sceneggiatura ripercorre quanto più da vicino possibile la traiettoria del primo Rocky, adattandola ai tempi e ai personaggi e aggiungendo qua e là piccoli tocchi che riportano alla mente la saga originale, senza però mai esagerare in strizzatine d’occhio ad esclusivo uso e consumo dei fan. Il centro del film restano dunque i personaggi e le loro vicende, che così risultano più interessanti ed efficaci. E anche se è la boxe il motore che motiva il protagonista, è l’interazione con chi lo circonda che ne guida le azioni e le emozioni.

Il regista Ryan Coogler – autore dell’apprezzato Fruitvale Station e del prossimo film Marvel dedicato a Pantera Nera – dirige con mano energica una macchina da presa estremamente mobile, regalandoci anche un primo incontro ufficiale interamente in piano sequenza (anche se non in tempo reale). Le immagini sono sottolineate pure dall’interessante colonna sonora di Ludwig “Ludovin” Göransson, che prova a creare nuove melodie partendo da quanto fatto da Bill Conti nel 1976, mescolandole all’R&B moderno ma scegliendo purtroppo di usare “Gonna Fly Now” nel momento clou di un incontro visivamente esagerato ma comunque esaltante.

Premiato con il Golden Globe come miglior attore non protagonista, Sylvester Stallone accetta un ruolo complicato in un film sicuramente molto diverso da quello che lui avrebbe voluto (stava infatti lavorando a una sua sceneggiatura per il settimo Rocky quando la MGM ha affidato questo progetto a Coogler). Purtroppo gli sforzi suoi e degli altri attori sono parzialmente vanificati nella versione italiana da adattamento e doppiaggio abbastanza mediocri. Per fortuna la grandezza di una pellicola così vivace e potente va ben oltre una cattiva localizzazione.

Titolo: Creed – Nato per combattere (Creed)

Regia: Ryan Coogler

Sceneggiatura: Ryan Coogler, Aaron Covington

Fotografia: Maryse Alberti

Interpreti: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Tony Bellew, Andre Ward, Ritchie Coster, Jacob “Stitch” Duran, Graham McTavish, Malik Bazille, Ricardo McGill, Gabe Rosado, Wood Harris, Buddy Osborn, Rupal Pujara

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 2h. 13′