Festival di Venezia 2017

30 Agosto-9 Settembre 2017

Ecco il programma completo della 74ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà nella tradizionale cornice lidense dal 30 agosto al 9 settembre 2017. La giuria del concorso ufficiale, quest’anno è presieduta dall’attrice statunitense Annette Bening…

Concorso

Ammore e malavita dei Manetti Bros.

Downsizing di Alexander Payne – Film d’apertura

Ella & John di Paolo Virzì

Ex Libris – The New York Public Library di Frederick Wiseman

First Reformed di Paul Schrader

Foxtrot di Samuel Maoz

Hannah di Andrea Pallaoro

Human Flow di Ai Weiwei

Jia Nian Hua di Vivian Qu

Jusqu’à la gard di Xavier Legrand

La villa di Robert Guèdiguian

Lean on Pete di Andrew Haigh

L’insulte di Ziad Doueiri

Madre! di Darren Aronofsky

Mektoub, My Love: Canto Uno di Abdellatif Kechiche

Sandome No Satsujin di Koreeda Hirokazu

Suburbicon di George Clooney

Sweet Country di Warwick Thornthon

The Shape of Water di Guillermo del Toro

Tre manifesti a Ebbing, Missouri regia di Martin McDonagh

Una famiglia di Sebastiano Riso

Giuria: Annette Bening (Presidente); Ildikò Enyedi, Michel Franco, Rebecca Hall, Anna Mouglalis, David Stratton, Jasmine Trinca, Edgar Wright, Yonfan.

Fuori concorso

Brawl in Cell Block 99 di S. Craig Zahler

Casa d’altri di Gianni Amelio

Cuba and the Cameraman di Jon Alpert

Diva! di Francesco Patierno

Happy Winter di Giovanni Totaro

Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini

Il signor Rotpeter di Antonietta De Lillo

Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton di Chris Smith

La mélodie di Rachid Hami

Le fidèle di Michaël R. Roskam

Le nostre anime di notte di Ritesh Batra

L’ordine delle cose di Andrea Segre

Loving Pablo di Fernando León de Aranoa

Making of Michael Jackson’s Thriller di Jerry Kramer

Michael Jackson’s Thriller 3D di John Landis

My Generation di David Batty

Outrage Coda di Takeshi Kitano – Film di chiusura

Piazza Vittorio di Abel Ferrara

Ryuichi Sakamoto: Coda di Stephen Nomura Schible

The Devil and Father Amorth di William Friedkin

The Private Life of a Modern Woman di James Toback

This Is Congo di Daniel McCabe

Vittoria e Abdul di Stephen Frears

Wormwood di Errol Morris – Miniserie TV

Zama di Lucrecia Martel

Zhuibu di John Woo

Orizzonti

Bedoune Tarikh, Bedoune Emza di Vahid Jalilvand

Brutti e cattivi di Cosimo Gomez

Caniba di Lucien Castaing-Taylor & Verena Paravel

Espèces menacées di Gilles Bourdos

Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone

Ha ben dod di Tzahi Grad

Ha edut di Amichai Greenberg

Indir Trénu di Hafsteinn Gunnar Sigurdsson

Invisible di Pablo Giorgelli

Krieg di Rick Osterman

La nuit où j’ai nagé di Damien Manivelle e Igarashi Kohei

La vita in comune di Edoardo Winspeare

Les Bienheureux di Sofia Djama

Los versos del olvido di Alireza Khatami

Marvin di Anne Fontaine

Napadid Shodan di Ali Asgari

Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli

The Rape of Recy Taylor di Nancy Buirski

West of Sunshine di Jason Raftopoulos

Giuria: Gianni Amelio (Presidente); Rakhshan Banietemad, Ami Canaan Mann, Mark Cousins, Andrés Duprat, Fien Troch, Rebecca Zlotowski.

Cinema nel Giardino

Controfigura di Rä di Martino

Manuel di Dario Albertini

Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero

Tueurs di François Troukens & Jean-François Hensgens

Woodshock di Laura Mulleavy & Megan Mulleavy

Settimana Internazionale della Critica

Drift di Helena Wittmann

Il cratere di Luca Bellino e Silvia Luzi

Körfez di Emre Yeksan

Les garçons sauvages di Bertrand Mandico

Pin Cushion di Deborah Haywood – fuori concorso

Sarah joue un loup garou di Katharina Wyss

Team Hurricane di Annika Berg

Temporada de caza di Natalia Garagiola

Veleno di Diego Olivares – fuori concorso

Giuria opera prima: Benoit Jacquot (Presidente); Geoff Andrew, Albert Lee, Greta Scarano, Yorgos Zois.

Giornate degli Autori

Agnelli di Nick Hooker – fuori concorso

Candelaria di Jhonny Hendrix Hinestroza

Dove cadono le ombre di Valentina Pedicini

Eye on Juliet di Kim Nguyen

Ga’agua di Savi Gabizon

Getting Naked: A Burlesque Story di James Lester – fuori concorso

I’m (Endless Like the Space) di Anne-Riitta Ciccone – fuori concorso

Il contagio di Matteo Botrugno & Daniele Coluccini

Il risoluto di Giovanni Donfrancesco – fuori concorso

Il tentato suicidio nell’adolescenza di Ermanno Olmi – fuori concorso

L’equilibrio di Vincenzo Marra

La legge del numero uno di Alessandro D’Alatri – fuori concorso

Life Guidance di Ruth Mader

Looking For Oum Kulthum di Shirin Neshat

M di Sara Forestier

Mai mee samui samrab ter di Pen-ek Ratanaruang

Mi hua zhi wei di Pengfei

Raccontare Venezia di Wilma Labate – fuori concorso

The Millionairs di Claudio Santamaria – fuori concorso

Thirst Street di Nathan Silver – fuori concorso

Volubilis di Faouzi Bensaïdi